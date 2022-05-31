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İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? 31 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi

31.05.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtı İSKİ'nin arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı kesinti uygulamasının ardından merak konusu oldu. İSKİ, İstanbul'un hangi ilçe, semt ve noktalarında kesinti olacağına dair bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 31 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi...

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? 31 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 31 Mayıs 2022 Salı gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İSKİ'den arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 31 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

31 Mayıs 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Eyüpsultan'ın bazı mahallerinde su kesintisi yaşanacak.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ? 31 MAYIS 2022 SALI

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 05:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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