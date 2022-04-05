İstanbul'da suya zam geldi mi 2022? İSKİ suya zam mı yapacak? İstanbul'da zamlı su tarifesi ne kadar oldu?

Yeni yıl yeni yeni zamları da beraberinde getirdi. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve gıdaya ardı ardına zamlar geldi. Vatandaşlar gelen bu zamlar karşısında şaşkına dönerken, şimdi de sırada su mu var şeklinde sorular sorulmaya başlandı. İşte haberin detayları!

İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu 5 Nisan 2022 Salı günü gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi. Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesi ile suya yüzde 29 zam uygulandı.

