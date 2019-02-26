HABER

İstanbul'da tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün itibarıyla tanzim satış noktalarında bakliyat satışına başlandığını duyurdu.

İstanbul'da tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyasına destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul genelinde 34 ilçede 54 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarına, vatandaşların ilgisi sürüyor.

Tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç, nohut ve mercimek de satılmaya başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan Osmancık pirinç kilosu 6 liradan, nohut kilosu 5,5 liradan ve yeşil mercimek kilosu 4,5 liradan satışa sunuldu. İlk gün 17 ton 880 kilogram pirinç, 9 ton 800 kilogram nohut ve 5 ton 900 kilogram mercimek satıldı.

YARINDAN İTİBAREN ELMA DA SATILACAK

Tanzim satış noktalarında, yarından itibaren kilosu 3 liradan elma da satışa sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tanzim Satış Noktaları’nda ayrıca 3 liradan domates, 6 liradan biber, 4,5 liradan patlıcan, dörder liradan salatalık ve ıspanak ile ikişer liradan soğan ve patates satışları sürüyor. (AA)

Korkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdıKorkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdı
Mersin Metrosu için geri sayımMersin Metrosu için geri sayım
Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tanzim satış bakliyat

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK GÜZEL
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da toprak kayması! Bir evde hasar oluştu

Flaş! Beykoz'da toprak kayması

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.