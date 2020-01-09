HABER
  4. İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2017 tarihinde Üsküdar’daki Silahtar Abdurrahman Ağa Camisi’nden çalıntı 2 manevi eser ile ilgili gözaltına alınan ve soruşturma sonunda serbest bırakılan bir kaçakçının, Şişli’de 3 farklı adreste tarihi eser topladığı yönünde istihbarat aldı.

Alınan istihbaratı değerlendiren polis, dün Şişli’de 3 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait aralarında ’Meryem Ana-Çocuk İsa’, Havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonda adı açıklanmayan bir tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Operasyonda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldıKardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Engelleri aşarak kendi işinin patronu olduEngelleri aşarak kendi işinin patronu oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul tarihi eser operasyonu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

31 Mart'ta Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

31 Mart seçimlerindeki iddia çok konuşulmuştu! Yeni gelişme

Taksim’deki dev Türk bayrağı değiştirildi

Taksim’deki dev Türk bayrağı değiştirildi

Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Ahmet Hakan'dan Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne 'vergi' başvurusu

CHP'den AYM'ye 'vergi' başvurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.