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  4. İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi! Deprem habercisi mi?

İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi! Deprem habercisi mi?

01.11.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel “gel git” kaynaklı olduğu tahmin edilirken, sahil şeridinin son hali havadan görüntülendi. Deniz çekilmesi akıllara bu olayın deprem habercisi olabileceği ihtimalini getirdi.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi! Deprem habercisi mi?

Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde ‘gelgit’ nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geri çekildi. Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı. Öte yandan ‘gelgit’ sonucu deniz suyu çekilen Anadolu Kavağı Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

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SULAR ÇEKİLDİ, KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor.” diye konuştu.

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Deniz çekilmesi akıllara bu olayın deprem habercisi olabileceği ihtimalini getirdi. Uzmanlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İHA

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deprem İstanbul Beykoz
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