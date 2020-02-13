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  4. İstanbul'da tehlikeli gerilim! Çocuğa taciz mahalleyi ayağa kaldırdı: Linç girişimi

İstanbul'da tehlikeli gerilim! Çocuğa taciz mahalleyi ayağa kaldırdı: Linç girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsa mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda şahsı polis güçlükle araca bindirdi.

İstanbul'da tehlikeli gerilim! Çocuğa taciz mahalleyi ayağa kaldırdı: Linç girişimi

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir pastanede çalışan şahıs, hemen yan taraftaki bina arasında 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Küçük kızın durumu annesine anlatması üzerine olayı duyan mahalleli, şahsı tekme ve yumruklarla darp etti.

LİNÇ GİRİŞİMİNE UĞRAYAN TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Ortalığın karıştığı olayda, linç girişimine uğrayan şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle araca bindirildi. Gözaltına alınan G.K., emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hukukta "masumiyet karinesi" vardır, ya İFTİRAYSA? O yüzden suçu sabit delillerle ispatlanana kadar herkes masum kabul edilir. Malum olmayan şey de değil, iftira çıkabiliyor, yanlış anlaşılma olabiliyor vs vs Böyle linçler Afganistan gibi ülkelerde olur, lütfen sağduyulu olun, haa suç sabitse delil varsa zerre acımam ama söylentiyle olmaz!
aman yanlışlıkla adamı öldürürsünüz müebbet falan alırsınız dokunmayın napıyosa yapsın (!)
nesi tehlikeli gerilim? son derece haklı bir gerilim!
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