İstanbul'da teknedeki partiye koronavirüs baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında Fatih Balat'tan hareket eden ekipler, botlarla boğaza açıldı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİYLE BASKIN DÜZENLENDİLER

Sarıyer Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte tekneye baskın yaptı. Kıyıya yanaştırılan teknede denetim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 kişiyle karşılaştı.

TEKNEDEKİLER TEK TEK İNDİRİLDİ

Teknede parti yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından teknedeki kişiler tek tek indirildi.

İşletme sahiplerine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için işlem yapıldı. (DHA)

