İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı güzergahta ilerleyen başka otomobile çarpıp yola savrularak durdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada ticari takside bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonucunda yoğun trafik oluşurken, ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı. (İHA-DHA)

