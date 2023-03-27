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  4. İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

27.03.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, otomobile çarparak durabildi. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı güzergahta ilerleyen başka otomobile çarpıp yola savrularak durdu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada ticari takside bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonucunda yoğun trafik oluşurken, ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı. (İHA-DHA)

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