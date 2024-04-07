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  4. İstanbul’da TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul’da TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı

07.04.2024 07:50
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Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüse, itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Ümraniye, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

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Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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