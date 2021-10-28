İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim otobüs, vapur, metrobüs, metro bedava mı?

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında çalışanlar ve öğrenciler daha fazla tatil yapacak. Resmi tatil olan 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz olacak. 28 Ekim'de de toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı konusu merak edildi. İşte detaylar...

28 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimi ilan etti ve 1925 yılında çıkarılan bir kanun ile de 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Resmi bayramlarda toplu taşıma araçları genellikle ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüsler, metro gibi İstanbulkart kullanılan tüm araçlar ücretsiz olacak.

29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olacağı İBB tarafından duyuruldu. Ancak 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak. İşte İBB tarafından yapılan o açıklama: "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir."

