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  4. İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim otobüs, vapur, metrobüs, metro bedava mı?

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim otobüs, vapur, metrobüs, metro bedava mı?

28.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Her sene 29 Ekim'de resmi tatil uygulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü 13.00'dan itibaren başlıyor. Bu kapsamda 28 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim otobüs, vapur, metrobüs, metro bedava mı?

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında çalışanlar ve öğrenciler daha fazla tatil yapacak. Resmi tatil olan 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz olacak. 28 Ekim'de de toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı konusu merak edildi. İşte detaylar...

28 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimi ilan etti ve 1925 yılında çıkarılan bir kanun ile de 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Resmi bayramlarda toplu taşıma araçları genellikle ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüsler, metro gibi İstanbulkart kullanılan tüm araçlar ücretsiz olacak.

29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olacağı İBB tarafından duyuruldu. Ancak 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak. İşte İBB tarafından yapılan o açıklama: "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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