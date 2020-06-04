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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 08:48 | Son Güncelleme

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Toplu ulaşımdaki yeni dönem sonrası yoğunluklar yaşandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK

Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti. Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

(DHA)

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