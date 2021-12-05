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İstanbul'da trafikte makas dehşeti

05.12.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki araca çarparak takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücü, hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da trafikte makas dehşeti

Kaza, saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, önünde seyreden Tamer Berber idaresindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araç, metrelerce sürüklendi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazayı gören sürücülerin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılan hafifi yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

"YAKLAŞIK 80 METRE SÜRÜKLENDİ"

Kazayı gördükten sonra yardıma koşan ANDA Arama Kurtarma Personeli Yunus Emre Haşlama, "Araç seyir halindeydi. Başka bir araca çarparak takla attı. Yaklaşık 80 metre sürüklendi. Arama kurtarma personeliyim. Kazayı görünce müdahale ettim. Sürücüyü otomobilden çıkardık. Şu an ambulansta kontrolleri yapılıyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü
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