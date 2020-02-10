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İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam kararı 11'e karşı 10 oyla alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplu ulaşım ücretleriyle ilgili uygulamaya sokulan zam kararının 11’e karşı 10 oyla alındığı ortaya çıktı.

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam kararı 11'e karşı 10 oyla alındı

UKOME’nin 6 Şubat Perşembe günü Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirdiği toplantıda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yeni ücret tarifesi değişikliği teklifi değerlendirildi.

Toplantıda zam kararının oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

UKOME üyeleri İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan, Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy, İETT Genel Müdür Temsilcisi Hamdi Alper Kolukısas, İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Temsilcisi Sinem Dedetaş, Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdür Temsilcisi Ali Fırat, Ulaşım Koordinasyon Müdürü Erdal Yalçınkaya, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan ve 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez verilen teklife "evet" oyu kullanıp imza attı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu karara katılmadığını belirtip şerh koydu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Ahmet Başeğmez, Milli Savunma Bakanlığı 1. Ordu Komutanlığı Temsilcisi Adnan Şen, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi i. Hayati Selvi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcisi Tamer Alpul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Fikret Ergüven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı Temsilcisi Suat Kaptanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Levent M. Meriçli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Halil Şahin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Temsilcisi Mevlüt Mert ise karara imza atmadı.

Karar İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un son imzasıyla 11’e karşı 10 oyla kabul edildi.

MARMARAY İSTANBULKART AKTARMA SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada UKOME'nin bugün uygulamaya konulan kararıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi. Böylece bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray'a binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira ödeyecek.

Böylece aktarma yapan İstanbullular, daha az ücret ödeyerek Marmaray hattından faydalanabilecek.

(AA)

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