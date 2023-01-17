İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi hatlar iptal oldu? Şehir Hatları AŞ'den lodos açıklaması

İstanbul vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Lodosun şiddetini arttırmasıyla deniz trafiği olumsuz etkilendi. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. Peki İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi hatlar iptal oldu? Şehir Hatları'ndan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA VAPURLAR İPTAL Mİ?

İstanbullular bugün vapur yolculuğunda sorun yaşıyorlar. Lodosun etkisini arttırmasıyla bazı vapur seferleri iptal edildi. İşlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar oldukça zorlandı.

Şehir Hatları AŞ bazı hatların iptal edildiğini bazı hatlarda da aksamalar olduğuna dair açıklama yaptı.

ŞEHİR HATLARI AŞ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehir Hatları AŞ'den yaşanan vapur aksamaları için açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Anlayışınız için teşekkür ederiz.''

