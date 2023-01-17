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İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi hatlar iptal oldu? Şehir Hatları AŞ'den lodos açıklaması

17.01.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bazı vapur seferleri lodos sebebiyle yapılamıyor. Yoğun lodos deniz trafiğinde aksamaya neden oluyor.akşam saatlerinde deniz yolunu kullanmak isteyen yolcular vapur seferleri iptal olduğu bilgisiyle karşılaştı. Peki İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal mi, hangi seferler yapılamıyor? Yarın da devam edecek mi?

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi hatlar iptal oldu? Şehir Hatları AŞ'den lodos açıklaması

İstanbul vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Lodosun şiddetini arttırmasıyla deniz trafiği olumsuz etkilendi. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. Peki İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi hatlar iptal oldu? Şehir Hatları'ndan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA VAPURLAR İPTAL Mİ?

İstanbullular bugün vapur yolculuğunda sorun yaşıyorlar. Lodosun etkisini arttırmasıyla bazı vapur seferleri iptal edildi. İşlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar oldukça zorlandı.

İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Şehir Hatları AŞ bazı hatların iptal edildiğini bazı hatlarda da aksamalar olduğuna dair açıklama yaptı.

ŞEHİR HATLARI AŞ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehir Hatları AŞ'den yaşanan vapur aksamaları için açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Anlayışınız için teşekkür ederiz.''

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