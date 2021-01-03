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  4. İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

03.01.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de, veterinere 2 günlük kedisini getiren Gamze Yıldırım, yavrunun tedavi edilmediğini iddia ederek klinik görevlileriyle tartışıp, eşyaları dağıttı. Daha sonra kliniğe gelen genç kızın yakınlarından biri ise veteriner hekime yumruk attı. Yaşananlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Aralık günü Gamze Yıldırım(19), 2 günlük kedisinin süt annesinde enfeksiyon olduğu için kontrol ettirmek amaçlı Ali Kaçan'a ait kliniğe götürdü. Yavrunun dışkısında kan olduğunu ve iç parazit hastalığı olduğunu söyleyen Kaçan, kediye vitamin verdikten sonra başka bir işlemin gerek olmadığını genç kıza söyledi. Kanamanın devam etmesi üzerine Yıldırım, telefonuyla Kaçan'a mesaj attı. Kaçan'dan cevap alamaması üzerine Yıldırım kliniğe gelerek, veteriner hekim Kaçan ile tartışmaya başladı. 'Burada sokak hayvanlarını öldürüyorlar' diyerek klinikteki eşyaları dağıttı. Veteriner kliniğindeki personeller durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaçan ve Yıldırım olay yerine polislerin gelmesinin ardından birbirinden şikayetçi oldu.

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GENÇ KIZIN YAKINI HEKİMİ DARP ETTİ

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Yıldırım'ın yakınları Kaçan'a ait kliniğe geldi. Kliniğe gelen genç kızın yakınlarından bir kişi, veteriner hekimin üzerine yürümeye başladı. Kaçan'la tartışan kimliği belirsiz kişi, hekimin yüzüne yumruk attı. Olayı polise bildirmek isteyen klinik personelinin de üzerine yürüyen kişi, daha sonra yanındakilerin sakinleştirmesi ile klinikten ayrıldı. Kaçan, kendisini darp eden kişiden de şikayetçi oldu.

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan 2 olay da kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere Yıldırım'ın kliniği dağıtması, Kaçan'ın onu sakinleştirmeye çalışması, genç kızın yakını olan kişinin hekimi darp etmesi ve sonra da bir çalışanın üzerine yürüdüğü anlar yansıyor.

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"ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ, KLİNİKTEKİ EŞYALARI DAĞITMAYA BAŞLADI"

Darp edilen veteriner hekim Ali Kaçan, yaşananları şöyle anlattı: "19 yaşındaki bir hanımefendi, 2 günlük yavru kedisini, süt annesinin enfeksiyonel hastalık geçirmesi nedeniyle 'Acaba yavruya geçmiş midir?' diye kontrol amacıyla muayeneye getiriyor kendisi. Yaptığımız muayenede de dışkıda kan gördük. Kanın parazit kaynaklı olduğunu anladık. Takip etmemiz gerektiğini ve yavru olması nedeniyle hiçbir tedavi yapılamayacağını söyledik. Yavru kedimize, B ve C vitamini takviye edip gönderdik. 2 gün sonra tekrar geliyor. Yaptığımız kontrollerde de hiçbir değişiklik olmadığını gördüğümüz için yine vitamin takviyesi verip yolladık. 4 gün sonra kedinin sahibi, 'Yine kan görüyorum, niye test yapılmıyor' diyerek sitem de bulundu. Mesaj attı. Biz de yoğunluk nedeniyle dönüş yapamadık. Mesajlarını açınca hakaretler gördük. Biz daha sonra kendisini arayıp, dışkıdaki kanın sebebiyle alakalı geçici açıklamayı yapıyoruz. Ertesi gün saat 21.00 sıralarında buraya geliyor. Burada, 'Buranın veteriner hekimi kim? Neden kan alınmadan hayvana ilaç veriyorsunuz? Bunun hesabını vereceksiniz gibi ibarelerle bizlere hakaret ve küfürler etmeye başladı. Bunlar yaşanırken, içeride de hasta sahiplerimizin olmasına rağmen 'Bunlar cani. Sokak hayvanlarını öldürüyor' demeye başlıyor. Biz bunlara rağmen sağlıklı olan kedisi ile ilgili bilgi verdikten sonra tatmin olmayınca hakaret ve küfürler etmeye başlıyor. Ben daha sonra kendisini polisi arayacağımı söyleyerek uyardım. Bunu duyunca üzerimize yürüdü, klinikte eşyaları dağıtmaya başladı. Daha sonra polis geldi ve karşılıklı şikayet dilekçelerimizi verdik"

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"PARMAĞI İLE YÜZÜME VURDU DAHA SONRA DA ÇENEME YUMRUK"

Kızın yakını tarafından darp edildiği anları da anlatan Kaçar, "Kliniğimize döndükten 15 dakika sonra 2'si bayan 4 kişi geldi. Hiçbirini tanımıyorum. Gelen kişilerin kim olduğunu bilmiyorum ama hasta yakınları olduğunu biliyorum. Şişman olan beyefendi küfürler edip, 'Kim o kızı hastanelik etti', 'Geberteceğim onu' diyerek üzerime yürüdü. Ben herhangi bir darbın söz konusu olmadığını ifade ettim. Şikayet dilekçelerimiz de bile darp yoktu. Parmağı ile yüzüme vurdu daha sonra da çeneme yumruk attı. 'Eğer o kıza bir şeyler olursa daha kötü olacak' diyerek gitti. Ben de güvenlik kamerası kayıtları ile karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

"VETERİNER HEKİMLERİNDE SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA DAHİL EDİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Son olarak veteriner hekim, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız gibi veteriner hekimlik de sağlık hizmeti dahilinde olmalı. Öyle sayılmalı. Bu tarz davranışların, insanların şiddet uygulamalarının son bulmasını istiyoruz. Veteriner hekimlerinde sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

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