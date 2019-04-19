İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) ve Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn ortak operasyonuyla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Birle\u015fik Arap Emirlikleri uyruklu iki \u015f\u00fcpheli, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 N\u00f6bet\u00e7i Hakimlik\u00e7e tutukland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiMHP lideri Bah\u00e7eli Antalya'daFak\u00fcltede mahsur kalan kerkenezi profes\u00f6r kurtard\u0131
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