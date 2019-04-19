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İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:07 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri casus

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