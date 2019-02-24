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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ana yollarda büyük sıkıntılar yaşanmazken, ara yollarda ulaşımda sıkıntılar yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil edildi mi, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

İstanbul'da kar yağışının ardından öğrenciler, 'İstanbul'da okullar pazartesi günü tatil edildi mi?' sorusunu soruyor.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda kar yağışının bugün de kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren hafifleyebileceği belirtiliyor. Pazartesi günü için ise, Meteoroloji'nin haritalı tahmininde yağmur bekleniyor.

ÖĞRENCİLER 'OKULLAR TATİL Mİ?' SORUSUNU SORUYOR

Özellikle sosyal medyada öğrenciler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu konuda gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çevrildi. Vali ve Valilik'ten ise henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.


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