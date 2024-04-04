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  4. İstanbul'da yeniden oy sayımı yapılan Gaziosmanpaşa'da kazanan Hakan Bahçetepe oldu

İstanbul'da yeniden oy sayımı yapılan Gaziosmanpaşa'da kazanan Hakan Bahçetepe oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.04.2024 22:02
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazları sonrasında oylar yeniden sayılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hakan Bahçetepe'nin 848 oy farkla belediye başkanı olduğunu açıkladı.

İstanbul'da yeniden oy sayımı yapılan Gaziosmanpaşa'da kazanan Hakan Bahçetepe oldu

31 Mart seçimleri sonrasında birçok yerde çıkan sonuçlara itiraz edildi. Bunların arasında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi de vardı. CHP'li Hakan Bahçetepe'nin belediye başkanlığını kazandığı sonuçlara AK Parti itiraz etmişti. Kabul gören itiraz sonrası oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştı.

HAKAN BAHÇETEPE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Gaziosmanpaşa'da oy sayma işlemleri sona erdi. Bin 30 sandıktan çıkan sonuçlara göre Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı Hakan Bahçetepe oldu.

CHP İL BAŞKANI: '848 OY FARKLA GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI'

Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları ifade etti:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa!

Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı!

Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…"

BAHÇETEPE'DEN İLK AÇIKLAMA

Belediye başkanlığı kesinleşen Hakan Bahçetepe şunları ifade etti:

"Kadınlar kazandı, gençler kazandı, demokrasiye inananlar kazandı, kentsel dönüşüm mağdurları kazandı, öğrenciler kazandı, Gaziosmanpaşa kazandı! Teşekkürler Gaziosmanpaşa!

Gaziosmanpaşa’ya hizmette tam yol ileri!"


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İstanbul Gaziosmanpaşa CHP Seçim 2024
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