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İstanbul'da yılbaşında terör estiren maganda yakalandı

02.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yılbaşında terör estiren maganda yakalandı

İstanbul Maltepe'de yılbaşı gecesi tabancayla pencereden ateş açarak terör estiren maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yılbaşı gecesi Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Sercan A. (23) evinde arkadaşlarıyla eğlenmeye başladı. Eğlencenin dozunu kaçıran A. tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Defalarca tetiğe basan şahıs terör estirdiği o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

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TERÖR ESTİRDİ

Paylaşımın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şahsı evinde yakaladı. Yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 26 adet fişek ele geçirildi. Aramaların ardından Sercan A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Emniyete götürülen A’ya “kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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