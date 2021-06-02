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  4. İstanbul'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

02.06.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın hasar gördüğü kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Olay, saat 23:00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı mevkiinde yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan 5 araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri güvenlik amaçlı 3 şeridi trafiğe kapatarak trafik akışını yan yol üzerinden sağladı. 5 aracın hasar gördüğü kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (İHA)

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trafik kazası İstanbul

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