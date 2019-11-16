İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumunu, Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetti.

Toplantıda şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve farkındalık yaratmak için İzmir Barosu ile ortak hizmet protokolü imzalanmadı konusu, bir süre meclis üyeleri arasında tartışıldı. CHP'nin önergeyi Plan Bütçe, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına gönderilmesini önerisine, AK Parti'den itiraz geldi.

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, önergenin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna gönderilmesini istemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ne olduğu belli olmayan bir komisyon. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de kadın erkek eşitliği komisyonu olarak yer alıyor. Burada erkeğe mi kadına mı şiddet belli değil! Böyle bir komisyonu biz AK Parti Grubu olarak, başkanımız söyleyecektir, ben şahsen yok hükmünde görüyorum."

Bunun üzerine oylama yapıldı. CHP, önergenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna da gönderilmesi için kabul oyu verirken, AK Parti ise reddetti. Karar, oy çokluğu ile kabul edildi.