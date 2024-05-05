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Şırnak'tan ilginç görüntüler! Sel sularına kimse aldırış etmedi: Kimi düğün yaptı kimi kıraathanede oyun oynadı...

05.05.2024 15:27
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Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış kentte bazı bölgelerin sel sularına teslim olmasına neden oldu. Cizre ve Silopi ilçeleri selden etkilenen bölgelerin başında geldi. Kentte bir düğün organizasyonunda ve kıraathanede kaydedilen görüntüler ise gündem oldu. Sele rağmen gelin arabasının yoluna devam etmesi ve su basan kıraathanedeki müşterilerin oyunlarına devam etmeleri kameralara yansıdı.

Şırnak'tan ilginç görüntüler! Sel sularına kimse aldırış etmedi: Kimi düğün yaptı kimi kıraathanede oyun oynadı...

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde dün etkili olan sağanakla meydana gelen selde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, gelin arabasının sel sularında ilerlemesi ve su basan kıraathanede müşterilerin oyuna devam etmesi kameraya yansıdı.

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CİZRE VE SİLOPİ SELE TESLİM OLDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

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Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı. Cudi Mahallesi’nde 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

Şırnak İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmasından sonra eşyası zarar gören vatandaşlara malzeme yardımı yapılacak, evi kullanılamayacak durumunda olanlar ise geçici barınma alanlarına yerleştirilecek.

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TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları başlarken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de, Cizre ilçesinde çalışmalara yardımcı olunması amacıyla 16 kişilik ekip ve 5 araç görevlendirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 9 itfaiye eri, 2 araç ve 16 motopomp, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünden 3 personel ve kombine vidanjör, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan ise 4 personel ve 25 tonluk 2 su tankeri, sabah saatlerinde Cizre ilçesine vardı. İlçede tıkanan kanalizasyon hatlarını açmak için kombine vidanjör ile çalışmalara başlayan ekipler, su basan evler ile selden zarar gören cadde, sokak, meydan ve kaldırımlarında da temizlik çalışması başlattı.

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Öte yandan, Cizre ilçesinde etkili olan yağışla dün Cudi Mahallesi’nde su basan sokaklarda bir gelin arabasının suyla dolu caddelerde ilerlemesi ve sürücünün elindeki silecekle camı silmesi kameraya yansıdı. Yine Cudi Mahallesinde bulunan bir kıraathanede de, içeriyi su basmasına rağmen bazı müşterilerin oyuna devam etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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sel Şırnak
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