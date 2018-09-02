İstanbul'daki şarbon vakalarıyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklama

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişi başvurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yazılı açıklama göre; "Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir." denildi.

HASTANEYE KALDIRILAN VATANDAŞTAN AÇIKLAMA



İstanbul'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.