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İstanbul'daki şarbon vakalarıyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki şarbon vakalarıyla ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu. Koca, '48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir' dedi.

İstanbul'daki şarbon vakalarıyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklama

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişi başvurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yazılı açıklama göre; "Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir." denildi.

HASTANEYE KALDIRILAN VATANDAŞTAN AÇIKLAMA

İstanbul'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, "Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında" dedi.

Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

İKİ MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

İstanbul Silivri’de şarbon şüphesiyle 2 mahalle karantina altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 3 bin 500 hayvanın aşılanması bekleniyor. İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle 22 kişi başvuru yapmıştı. Yapılan başvurular sonucunda kurbanın alındığı eski Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina alında alındı. Yaklaşık 10 kilometreyi kaplayan alanda bulunan 3 bin 500 hayvanın sabah saatlerinden itibaren aşılanması bekleniyor.

Öte yandan jandarma ekipleri şarbon hastalığı taşıyan hayvanın nereden alındığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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