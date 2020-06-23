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  4. İstanbul'daki şiddetli fırtına ve yağmur! A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

İstanbul'daki şiddetli fırtına ve yağmur! A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beşiktaş'ta fırtına ve dolu anlarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri aldığı darbe sonucu başından yaralandı. Dehşet anları kameralara yansıdı...

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

Muhabir canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle duyurdu:

"Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."

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