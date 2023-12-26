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İstanbul'daki sünnet düğününde takı şovu! Paralar valizlere sığmadı, otomobil bile hediye eden oldu

26.12.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir aşiret mensubu ailenin oğullarına düzenlendikleri sünnet düğününde takı rekoru kırıldı. Düğünde 12 milyon 550 bin TL para takılırken çeyrekler ve yarımlar da hava uçuştu. 7 yaşındaki çocuğa otomobil bile hediye eden oldu.

İstanbul'daki sünnet düğününde takı şovu! Paralar valizlere sığmadı, otomobil bile hediye eden oldu

Aşiret mensubu aile oğluna sünnet düğünü yaptı, Karslıları İstanbul'da buluşturan gösterişli düğünde masalar doldu taştı. Takılan para ise dudak uçuklattı. 7 yaşındaki çocuğa tam 12 milyon 550 bin TL takıldı.

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6 BİN KİŞİ KATILDI

Dövizi, Türk Lirası derken deste deste paralar valizlere sığmadı. Paraları saymak için 6 ayrı masada 6 ayrı ekip kuruldu. 6 bin davetlinin katıldığı sünnet düğününde küçük çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı. Çeyreği ve yarım altını da cabasıydı. 7 yaşındaki çocuğa otomobil bile hediye eden oldu.

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SÜNNET DÜĞÜNÜNDE TAKI ŞOVU

Show Haber'in haberine göre Kars'taki bir aşirete mensup aile, oğullarına İstanbul'da sünnet düğünü yaptı. Masalar doldu aştı, kuş sütünün eksik olduğu düğünde davetlilerin takı şovu damga vurdu. Halaylar, türküler ve şarkılarla geçen sünnet düğünü 12,5 milyon TL takı rekorunun açıklanmasıyla son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
sünnet düğünü
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