İstanbul’daki ‘Suriyeli eczacılar’ iddiası tepki çekmişti! Açıklama geldi…

İstanbul’da 200 civarında Suriyeli eczacı olduğu ve bunların hepsinin de SGK ile anlaşmalı olduğu iddiaları üzerine açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddialar için “Bu bilgiler yalan!” ifadelerini kullandı.

Köroğlu açıklamasının devamında ise İstanbul’da Suriyeli eczacı sayıları ile ilgili gerçek bilgileri şu şekilde paylaştı:

“Doğrusu şu şekilde; Türkiye genelinde eczane sayısı yaklaşık 30 bin, İstanbul’da 7 bindir.

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan ve denkliğini almış veya burada eczacılık fakültesi okumuş Suriye kökenli eczacıların açtıkları eczane sayısı İstanbul’da 57, Türkiye genelinde 128'dir.

Bu ayrımcılık içeren açıklamanızla ayrıca reçete yazan hekimlerimizi ve reçeteleri inceleyen SGK eczacılarını da zan altında bırakıyorsunuz.”