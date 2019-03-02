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İstanbul'daki ünlü AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Şişli’de ünlü bir AVM’nin içerisindeki bir restoranda çöp dökülmesi nedeniyle kavga çıktı. 5 garson 1 kişiye tekme ve tokatlarla saldırınca ortalık karıştı.

Mecidiyeköy’deki ünlü bir AVM’nin içerisindeki restoranın önünde Kazakistan uyruklu genç bir komi, yere çöp döktüğü iddiasıyla 5 garson tarafından başında tabak parçalandıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi. Gencin burnunun kırıldığı olayda, babası da restoran müdürü tarafından dövüldü. Feci kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’deki ünlü bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’deki bir restoranda komi olarak çalışan Kazakistan uyruklu genç, çalıştığı yerden aldığı çöpleri götürdüğü esnada bir restoranın önünde düşürdü. Bunu gören garson ile genç komi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine diğer garsonlarda olaya karışınca tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Restoranda çalışan 5 garson bir anda gence saldırarak tekme, yumruk ve tokat atmaya başladı.

TABAĞI BAŞINDA PARÇALAYIP BURUNUNU KIRDILAR

Darp etmekle yetinmeyen saldırganlar, bir de gencin kafasında tabak kırdı. Genç darp edildiği esnada olayı duyup gelen babası da restoran müdürü ve diğer garsonlar tarafından darp edilerek yerde süründürüldü. Dakikalarca süren olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, başında tabak kırılan gencin aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi. Vatandaşların da çığlık attığı o feci kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(iHA)

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Anahtar Kelimeler:
AVM kavga Garson Şişli istanbul

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