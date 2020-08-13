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  4. İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru Hakan Çetinkol şehit düştü

İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru Hakan Çetinkol şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 22:23 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru Hakan Çetinkol şehit düştü

Esenyurt'ta geçen 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı.

Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını bu akşam yitiren evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Hakan Çetinkoy, için yarın Esenyurt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendikten sonra cenazesinin Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne gönderileceği öğrenildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA AĞLAYAN BEBEĞE EMZİK GÖTÜRMÜŞTÜ

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'taki İncirtepe Mahallesi 254'üncü Sokak'ta oturan bir ailenin yardımına koşmuştu.

Ailenin 155 Polis imdat hattını araması üzerine polis memuru Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı. (DHA)

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