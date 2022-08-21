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İstanbul'dan büyük göç: Rakamlar ortaya çıktı! Son 3 yılda...

21.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin her yerinden en fazla göç alan illerin başında gelen İstanbul’da tersine göç başladı. İBB verilerinden derlenen bilgilere göre, son 3 yılda 10 bin hane kentten göç etti. İlçeler bazında son üç yılda; Esenyurt’ta 1035, Bağcılarda 984, Küçükçekmece’de 780, Bahçelievler’de 624 ve Esenler’de 565 haneden tersine göç için belediyeye başvuru yapıldı. İşte detaylar...

İstanbul'dan büyük göç: Rakamlar ortaya çıktı! Son 3 yılda...

Artan kiralar ve işsizlik, İstanbul’da tersine göçü başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden derlenen bilgilere göre üç yılda 10 bin hanenin kentten göç etti. İlçeler bazında son üç yılda Esenyurt’ta 1035, Bağcılarda 984, Küçükçekmece’de 780, Bahçelievler’de 624 ve Esenler’de 565 haneden tersine göç için belediyeye başvurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İstanbul tarihinde sadece 1. Dünya Savaşı sırasında göç vermiş, onun dışında genellikle göç almış bir şehir. Oysa şimdi tersine göç veriyor” dedi.

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İBB’nin olanağı olmayan yurttaşlar için memleketine dönenlere nakliye hizmeti verdiğini aktaran Tekin, şu bilgileri paylaştı:

“Üç yıl içinde 10 bin hanenin Anadolu’nun çeşitli bölgelerine dönmelerine yardım ettiler. Şu anda da 800 hane sıra bekliyor. Başta Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde yaşayan insanlar tersine göç ediyor. Çoğunlukla Batman, Ordu, Diyarbakır ve çeşitli illere gittiklerini görüyoruz. Bu hane sayısının önümüzdeki günlerde de artmasını bekliyoruz.”

İnsanların yüksek kiralar ve işsizlikten İstanbul’u terk ettiğini söyleyen Tekin, “Bir de sığınmacılar konusu var. Esenyurt, Esenler; mültecilerin en yoğun olduğu ilçeler. Afganlar, Suriyeliler, Mısırlılar istihdam edilmeye başlanınca pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, evini kaybetti. Çaresiz kalınca da sadece köyünüze dönebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Bunca insan ‘Taşı toprağı altın’ diye İstanbul’a geldiler, sefaletle dönüyorlar” ifadesini kullanan Tekin, “Hükümetin Anadolu’ya giden insanları tarım, hayvancılık konusunda desteklemesi gerekiyor. Sosyal devlet gibi davranılmalı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul göç
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