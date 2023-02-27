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İstanbul'dan deprem göçü... Talep patladı! Edirne'ye taşınıyorlar

27.02.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Deprem endişeyi yaşayan İstanbullular ise alternatif yollar aramaya yöneldi. Çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan Edirne’nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor. Bölgede çalışan emlakçılar, son haftalarda yoğun talep olduğunu ve fahiş fiyatın önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. İşte detaylar...

İstanbul'dan deprem göçü... Talep patladı! Edirne'ye taşınıyorlar

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.

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EV VE ARSA ARAYIŞINA BAŞLADILAR

Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne’nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul’da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.

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YOĞUN TALEP VAR

Edirne’nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul’dan gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.

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FAHİŞ FİYAT ÖNLEMİ

Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne’ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.

İHA

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