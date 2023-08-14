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İstanbul'dan kaçış! TÜİK son rakamları paylaştı, en az göç veren ve en az göç alan iller dikkat çekti

14.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs, yüksek kira artışları, nüfus kalabalığı, işsizlik, deprem riski derken; büyükşehirlerden kaçış başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı İç Göç İstatistikleri'ne göre 2022 yılında büyükşehirlerde nüfusun azalmaya başladığı belirlendi. 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken, megakenti 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren il ise Tunceli oldu.

İstanbul'dan kaçış! TÜİK son rakamları paylaştı, en az göç veren ve en az göç alan iller dikkat çekti

Büyükşehirlerden göç, son yıllarda artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiğini açıkladı. Yayınlanan 2022 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenine göre; ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2022 yılında yüzde 3,27 oldu.

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Bu çerçevede Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

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EN AZ GÖÇÜ ARDAHAN ALDI, EN AZ GÖÇ VEREN İL TUNCELİ OLDU

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişiyle Ankara ve 132 bin 426 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.

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EN ÇOK GÖÇ VEREN İLLER: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken, bu ili 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti.

En az göç veren iller ise sırasıyla 7 bin 578 kişiyle Tunceli, 7 bin 629 kişiyle Kilis ve 8 bin 157 kişiyle Ardahan olarak belirlendi.

EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİ 20-24 YAŞ GRUBUNDA

Türkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 42,5'ini erkekler, yüzde 57,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

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Geçen yıl iller arası göç edenlerden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

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Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

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Türkiye'de 2022'de en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sının eğitim, 91 bin 612'sinin işe başlama, iş bulma ve 50 bin 338'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.

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*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul göç tüik

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