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İstanbul'dan Sinop'a geldiği sabah hayatının şokunu yaşadı: Camdan baktığımda...

29.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Sinop Karakum yolunda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları apartmanın birinci katındaki balkona ve yan cepheye isabet etti. Olay sırasında uyuyan daire sahibi emekli öğretmen İlknur Çoban, ''İstanbul’dan geldim. Biraz dinlendikten sonra yattım ve sabah erken bu olay oldu. Balkonun yanında benim odam. Olay olunca camdan baktım ki balkon gitmiş'' diyerek yaşadığı olayı anlattı.

İstanbul'dan Sinop'a geldiği sabah hayatının şokunu yaşadı: Camdan baktığımda...

Olay, sabah saatlerinde Sinop kent merkezi Karakum yolunda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Şelale Evleri Sitesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonu ile yan cephesine isabet etti. Kaya parçası nedeniyle balkon çöktü.

İhbar üzerine adrese gelen AFAD, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye yetkilileri, binanın çevresinde incelemelerde bulundu. Teknik incelemenin ardından binanın tahliyesine karar verildi.

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''CAMDAN BAKTIM BALKON GİTMİŞ''

Olay sırasında uyuyan daire sahibi emekli öğretmen İlknur Çoban (64), yaşadıklarını anlatarak, “İstanbul’dan geldim. Biraz dinlendikten sonra yattım ve sabah erken bu olay oldu. Balkonun yanında benim odam. Olay olunca camdan baktım ki balkon gitmiş. Sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer evde kalamayacağımızı söylediler. Öğretmenevine yerleştik” dedi.

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(DHA)

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İstanbul Sinop
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