İstanbul deprem için endişeli! Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul Depremi için uyardı!

Ege’de peşi sıra gerçekleşen depremlerin ardından gözler İstanbul deprem tahminlerinde. Uzun süredir konuşulan büyük İstanbul depremi ile ilgili endişeleri de beraberinde getiren depremler nedeniyle İstanbullular uzmanların görüşlerini merak ediyor. Ocak ayında yaşayan Elazığ depremini önceden bilen ve o dönem uyarılar yapmış olan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için de uyarılarını tekrarladı.

Görür’ün İstanbul Deprem Tahmini

Manisa ve Muğla'da gerçekleşen 5 ve üzeri depremler gözleri İstanbul depremine çevirdi. İstanbul’daki uzun süredir beklenen depremin habercisi olmasından endişe eden vatandaşlar uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Konuyla alakalı görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da minimum 7.3 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirtti. İstanbul’daki yapı stokunun önemli bir bölümünün zafiyet içinde olduğunu söyleyen Görür, bunun büyük sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Büyük İstanbul Depremi Ne Zaman Olur?

“Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?” sorusu çok sayıda İstanbullunun kafasını karıştırıyor. Bu konudaki sorulara da yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin ne zaman olacağına dair net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, ancak bir periyottan bahsedilebileceğini dile getirdi. Bir bölgede uzun süredir deprem olmuyor ve hareketlilik devam ediyorsa deprem için endişe edileceğini belirtti. 1999 depreminden sonra Marmara’nın altındaki faya aşırı stres yüklendiğini söyleyen Görür, Marmara’nın altındaki kabuğun kırılmayı beklediğini ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini aktardı.