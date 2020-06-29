İstanbul deprem için endişeli! Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul Depremi için uyardı!

Ege’de peşi sıra gerçekleşen depremlerin ardından gözler İstanbul deprem tahminlerinde. Uzun süredir konuşulan büyük İstanbul depremi ile ilgili endişeleri de beraberinde getiren depremler nedeniyle İstanbullular uzmanların görüşlerini merak ediyor. Ocak ayında yaşayan Elazığ depremini önceden bilen ve o dönem uyarılar yapmış olan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için de uyarılarını tekrarladı.
Manisa ve Muğla'da gerçekleşen 5 ve üzeri depremler gözleri İstanbul depremine çevirdi. İstanbul’daki uzun süredir beklenen depremin habercisi olmasından endişe eden vatandaşlar uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Konuyla alakalı görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da minimum 7.3 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirtti. İstanbul’daki yapı stokunun önemli bir bölümünün zafiyet içinde olduğunu söyleyen Görür, bunun büyük sonuçları olabileceğine dikkat çekti.
“Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?” sorusu çok sayıda İstanbullunun kafasını karıştırıyor. Bu konudaki sorulara da yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin ne zaman olacağına dair net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, ancak bir periyottan bahsedilebileceğini dile getirdi. Bir bölgede uzun süredir deprem olmuyor ve hareketlilik devam ediyorsa deprem için endişe edileceğini belirtti. 1999 depreminden sonra Marmara’nın altındaki faya aşırı stres yüklendiğini söyleyen Görür, Marmara’nın altındaki kabuğun kırılmayı beklediğini ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini aktardı.
Gerçekleşen her depremin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür, 1947 senesinde Elazığ’da dünyaya geldi. 1966 senesinde İTÜ Maden Fakültesi’ni kazandı ve İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu alarak tamamladı. 1971 senesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden yüksek mühendis olarak mezun olan Görür, 1973 yılına kadar İTÜ’de asistan olarak görevine devam etti. Ardından İngiltere’de doktorasını tamamladı. 1978’de yeniden Türkiye’ye gelerek İTÜ’de çalışmalarına başladı. 1983 yılında doçent, 1989 yılında ise profesör olan Görür, 1997 ile 2000 seneleri arasında dekanlık görevi üstlendi. Prof. Dr. Naci Görür’ün 1999 Marmara depreminin ardından nitelikli araştırmalar yaptığı biliniyor. Son olarak 2004 senesinde NATO bilim ödülü aldı.