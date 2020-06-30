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İstanbul deprem risk haritası! İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 01:20 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Naci Görür tarafından büyük Marmara depremine ilişkin minimum 7.3 şiddetinde bir sarsıntı yaşanacağına dair beklentisi olduğunun ifade edilmesinin ardından milyonlarca kişi tarafından İstanbul deprem fay hattı sorgulama sistemi sıklıkla aranmaya başlandı. AFAD tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde vatandaşlar risk haritası ile yaşadıkları bölgeye ilişkin detayları öğrenebilecek. İşte AFAD deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama ekranı.

İstanbul deprem risk haritası! İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Ocak ayında yaşanan Elazığ depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür beklenen Marmara Depremine ilişkin de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Naci görürün açıklamalarının ardından ise milyonlarca vatandaş AFAD tarafından geliştirilen Türkiye deprem risk haritası ile sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte AFAD deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama ekranı.

AFAD DEPREM RİSK HARİTASI İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR? İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan Türkiye aktif fay hattı haritası - İstanbul deprem fay hattı sorgulama sistemi ile vatandaşlara oturdukları bölgenin güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanı veriliyor…

İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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