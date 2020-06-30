İstanbul deprem risk haritası! İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Ocak ayında yaşanan Elazığ depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür beklenen Marmara Depremine ilişkin de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Naci görürün açıklamalarının ardından ise milyonlarca vatandaş AFAD tarafından geliştirilen Türkiye deprem risk haritası ile sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte AFAD deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama ekranı.

AFAD DEPREM RİSK HARİTASI İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR? İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan Türkiye aktif fay hattı haritası - İstanbul deprem fay hattı sorgulama sistemi ile vatandaşlara oturdukları bölgenin güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanı veriliyor…

İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.