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 İSTANBUL - (ek görüntüyle) SULTANBEYLİ'DE KADIN CİNAYETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:02 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- SULTANBEYLİ'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Haber-Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- SULTANBEYLİ'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile göre 4 çocuk annesi Zeynep Yavuz (35) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Yavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Yavuz, Zeynep Yavuz'u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı. Bina sakinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Ömer Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zeynep Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının daha önce de defalarca dayak yediği belirtilirken Ömer Yavuz'un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ölen kadın ile zanlının fotoğrafı

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