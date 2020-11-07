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İstanbul Ekonomi Araştırma anket sonuçlarını açıkladı: Erken seçim olmalı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 01:09 | Son Güncelleme

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın, "Erken seçim olmalı mı" sorusunu yönelttiği ankette katılımcıların yüzde 44,7'si 'evet' derken, yüzde 52,4'ü ise 'hayır' dedi.

İstanbul Ekonomi Araştırma anket sonuçlarını açıkladı: Erken seçim olmalı mı?

İstanbul Ekonomi Araştırma, muhalefet liderlerinin sıkça gündeme getirdiği 'erken seçim' tartışmalarına yönelik bir araştırma yaptı. Haziran ayında yaptıkları araştırmayı tekrarlayan İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine göre, katılımcıların yüzde 44,7'ü erken seçim olması gerektiğini düşünürken, yüzde 52,4'ü ise erken seçime sıcak bakmıyor. Katılımcıların yüzde 2,9'unun ise konuyla ilgili fikri veya cevabı yok.

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30 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1525 kişi ile yapılan anket çalışmasının Haziran ayı sonuçlarına bakıldığında ise, erken seçim isteyen katılımcılarda artış görülürken, istemeyenlerde ise düşüş görülüyor.

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