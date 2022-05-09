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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! 9 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı

09.05.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan liste ile yanıt buldu. İstanbullular AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını merak ediyor. İşte 9 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? sorularının yanıtı ve AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! 9 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı

9 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusu ve AYEDAŞ - BEDAŞ'tan yapılan açıklama günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününe ilişkin kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 9 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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