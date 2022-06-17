HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ: 17 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ: 17 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

17.06.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve AYEDAŞ ile BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını ve 17 Haziran Cuma günü paylaşılan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesini öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. Peki 17 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ: 17 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

17 Haziran Perşembe günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı. 17 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi de arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

17 HAZİRAN SALI HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

17 Haziran Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

17 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

17 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklamaKüçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama
Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...
İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke daha euro para birimine geçiyor!

Bir ülke daha euro para birimine geçiyor!

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...

Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!

Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.