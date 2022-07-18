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İstanbul elektrik kesintisi listesi 18 Temmuz 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik?

18.07.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Yayımlanan yazılı açıklamaya göre; arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle megakent İstanbul'da birçok ilçe ve noktada kesinti yaşanacak. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi listesi 18 Temmuz 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik?

İstanbul elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. 18 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ile belli oldu. "Elektrikler ne zaman gelecek?", " İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilirken, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi internette araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

18 TEMMUZ CUMA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

18 Temmuz Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

18 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

18 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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