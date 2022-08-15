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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

15.08.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Birçok kişi İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek kesintilere ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak olan planlı kesintiler İstanbulllular tarafından merak konusu oldu. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte İşte 15 Ağustos Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

15 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Yapılan açıklamaların detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 15 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 15 Ağustos Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza istanbul elektrik kesintisi
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