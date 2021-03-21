İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören çocukların bilgilendirilmesi amacıyla kuklalarla hazırlanan eğitici videoları yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, pandemi sürecinde eğitim-öğretimlerine uzaktan devam eden çocukların eğlenerek, öğrenmelerini sağlamak amacıyla eğitici videolar hazırlandı.

21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında, "Güven" ve "Gül" isimli polis kuklalarıyla profesyonel kukla oynatıcıları aracılığıyla hazırlanan video çalışmalarında güvenli internet kullanımı, önemli numaralar, kişisel güvenlik ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

