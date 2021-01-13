HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Emniyeti'nde bazı müdürlerin yeri değişti

İstanbul Emniyeti'nde bazı müdürlerin yeri değişti

13.01.2021 18:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul Emniyeti'nde bazı müdürlerin yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şube ve ilçe müdürlüklerinde değişiklik yapıldı.

Yeni değişiklikle; Personel Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bambal'dan boşalan Personel Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun atandı.

Bir süredir müdür ataması bekleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Sultanbeyli Emniyet Müdürü Şekip Akın getirildi. Akın'dan boşalan Sultanbeyli'nin yeni emniyet müdürü ise Caner Coşar oldu.

Yeni değişiklikle Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sinan Dallı, Bölge Trafik Müdürlüğüne ise Mustafa Demir getirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Ekipler olay yerine sevk edildi Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Ekipler olay yerine sevk edildi
Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkeziEnpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

Ankara'da kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Ankara'da kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Son dakika! Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Ekipler olay yerine sevk edildi

Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Ekipler olay yerine sevk edildi

Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Ümitcan Uygun'un yanındaki kadının ifadesi ortaya çıktı

Ümitcan Uygun'un yanındaki kadının ifadesi ortaya çıktı

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor! 2020 haritaları endişeyi daha da arttırdı

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Bakan Ersoy’un 'Yeni Göbeklitepe'lere hazır olun' mesajı Şanlıurfa'da heyecan yarattı

Bakan Ersoy’un açıklaması heyecan yarattı: Yeni Göbeklitepe'lere hazır olun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.