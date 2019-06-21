 İSTANBUL - ERDOĞAN CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

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- Erdoğan'ın camiden çıkışı

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