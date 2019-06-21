HABER

 İSTANBUL - ERDOĞAN CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

Görüntü Dökümü:
----------------------
- Erdoğan'ın camiden çıkışı
- Detaylar

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor
İBB sporcuları Avrupa Oyunları’nda 20 sporcu ile milli formayı terletecekİBB sporcuları Avrupa Oyunları’nda 20 sporcu ile milli formayı terletecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

'Şirin Baba' üretiyor! Yurt dışından bile talep geliyor

'Şirin Baba' üretiyor! Yurt dışından bile talep geliyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.