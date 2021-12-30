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  4. İstanbul Esenyurt'ta öfkeli koca dehşet saçtı! Lüks arabayı hurdaya çıkardı

İstanbul Esenyurt'ta öfkeli koca dehşet saçtı! Lüks arabayı hurdaya çıkardı

30.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu belirtilen bir kişi eşine ait lüks otomobili adeta perte çıkardı. Öfkeden deliye dönen Gökhan S., kurusıkı tabancanın kabzası ve elleriyle otomobile hasar verdikten sonra tekrar aynı yeren gelen adam bu kez de cipiyle otomobile çarptı.

İstanbul Esenyurt'ta öfkeli koca dehşet saçtı! Lüks arabayı hurdaya çıkardı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, Gökhan S., boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin yaşadığı sokağa geldi. Burada telefonda eşi ile tartışan adam, kısa sürede öfkeden deliye döndü. Eşine ait sokak üzerinde park halindeki otomobili gören Gökhan S., kurusıkı tabancanın kabzası ile camına vurmaya başladı.

HIZINI ALAMADI, AYNALARI DA KIRDI

Hızını alamayan Gökhan S., aracın aynalarını kırıp, ardından elleriyle lüks otomobilin tamponunu söktü. En sonunda cipine binen öfkeli eş bir süre olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yine sokağa gelen Gökhan S. cipiyle eşinin park halindeki aracına çarpıp olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gökhan S., polisler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kurusıkı tabancasıyla beraber yakalanarak, ifadesi alınmak karakola götürülürken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öfkeli eşin, lüks otomobile zarar verdiği anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Gökhan S.'nin eliyle tamponu söktüğü ve aracın dikiz aynasını kırdığı görülüyor.

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"ARABAYI PERT EDİYOR"

Yaşanan olayı anlatan Abdullah Gümüştaş, "Önce konuşmuşlar. Ufak bir tartışmadan sonra burayı terk ediyorlar. Daha sonra buraya geliyor. Arabanın camını, etrafını kırıyor. Arabayı pert ediyor. Daha sonra kaçıp, gidiyor. Buradan fazla uzaklaşmadan polisler yakalıyor" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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