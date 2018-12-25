HABER

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta bir grup taksici, UBER aracının önünü keserek sürücüye tehditler savurdu. Dehşet anları UBER sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi.

taksici-dehset

Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu.

O anlar UBER sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu o dakikalarda, UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü. (İHA)

taksici-uber-dehseti-ic

taksici-uber-dehseti-ic-2


Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!
Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılarPolisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar
Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydettiSürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt Uber Taksi taksici

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Şaşkına çeviren mesaj: FETÖ'cüler babamı öldürdü

Şaşkına çeviren mesaj: FETÖ'cüler babamı öldürdü

'Tecavüz etti' dedi ama...! Şok gerçeği whatsapp mesajları ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.