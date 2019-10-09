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İSTANBUL- ESENYURT'TA BİR KADIN EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'ndeki evde Nazlı Dere (67) boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Nazlı Dere'yi eve giren hırsızın öldürdüğü öne sürülüyor. Saldırganın evdeki bilezikleri de çaldığı iddia ediliyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Vatandaşlarla röp

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