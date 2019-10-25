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İSTANBUL - ESENYURT'TA OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.
Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kavgadan görüntüler
-Yaralı öğrenci

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