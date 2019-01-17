HABER

İstanbul Fatih'te can pazarı! Yangına ait görüntüler az önce geldi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te önceki gün bir evde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi canlarını kurtarmak için pencerelerden dışarı sarkarken, aşağıya atlamak üzere olan 2 gencin imdadına merdiven uzatan çevredeki esnaf yetişti.

İstanbul Fatih'te can pazarı! Yangına ait görüntüler az önce geldi...

Olay önceki gün saat 17:30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında bulunan ve Suriyeli işçilerin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan Suriyeli işçiler evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler dumandan etkilenmemek için camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Can pazarının yaşandığı binada dumandan etkilenmemek için cama çıkarak kurtarılmayı bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına vatandaşlar koştu. Mahsur kalan işçiler 2. Kattan atlamaya çalışırken seferber olan vatandaşlar, binaya merdiven uzattı. Binanın 2. katına kadar yükselen merdiven yardımıyla birbirlerine tutunarak inen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

fatih-yangin

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride başkasının olup olmadığını kontrol etti. Başka kimsenin bulunmadığı daire içerisindeki yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

fatih-yangin-2

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Kartal'da kovalamaca ölümle bittiKartal'da kovalamaca ölümle bitti
ÖTV indirimi ikinci el oto satışlarını yavaşlattıÖTV indirimi ikinci el oto satışlarını yavaşlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih yangın

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da kovalamaca ölümle bitti

Kartal'da kovalamaca ölümle bitti

Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Savcı cinayet sanığı trans birey Derya için müebbet istedi

Korkunç gerçek ortaya çıktı, savcı müebbet istedi! Yer: Bursa...

Üniversite kütüphanesinde kedilere yuva oldu

Üniversite kütüphanesini kediler bastı

Kağıthane'de kaza! Dakikalarca kaldırılışını izledi

Kağıthane'de korkunç görüntü! Dakikalarca izledi

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı! 'Hastalıklı ruhun tezahürü'

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.