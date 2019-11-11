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İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'teki evlerinde siyanür içerek hayatlarına son veren ve Türkiye'yi hüzne boğan dört kardeş, Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde son yolculuklarına uğurlandı.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi.

Ardından Yetişkin kardeşler için Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

KARDEŞLERİN NAAŞI, ÖZEL KIYAFETLİ GÖREVLİLER TARAFINDAN TAŞINDI

Törene, ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Burada taziyeleri kabul eden Alkan, tabutların başında gözyaşı döktü.

Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, özel kıyafetli görevliler tarafından cenaze nakil araçlarına taşındı.

Kardeşlerin cenazesi, defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığına götürüldü. (AA)


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Fatih'te 4 kardeş Siyanür intihar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vatandaşlar borç yüzünden huzursuz, Beraatın gülerek müjde haberleri vermesine benzemiyor durumlar. benzin ilaç kuyrukları hikayeleri ile bugünlere kadar geldik, herhalde 17 yıl aynı şeyi söyleyemezsiniz. Bir ara her evde tv var buzdolabı var çamaşır mak. var diye zenginlikten bahsediyorlardı,şimdi oda tükendi elektrik parası ödenemez oldu .çünki işsizlik arttı.
Allah rahmet eylesin, insanın yaptığından dolayı, kimse kınamasın, zira kınadığınız şeyi yaşamadan ölmeyeceksiniz.
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