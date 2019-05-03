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İSTANBUL GENELİNDE "YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:24 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Murat SOLAK- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Murat SOLAK- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler de destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen 8'nci Yeditepe Huzur Uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere özel harekât polisleri, yunus ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri eşlik etti. Şüpheli görülen araçlar didik didik arandı. Araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Kadıköy Altıyol'da 'Zoro' isimli hassas burunlu köpek, bir VİP minibüste arama yaptı. Polis ekipleri, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir araçta kuru sıkı silah ele geçirdi. Denetimlerin gece 00.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kadıköy'den görüntüler
-Beşiktaş'tan görüntüler
-Araçların aranması
-Hassas burunlu köpeğin araçları araması
-Kişilere kimlik kontrolü yapılması
-Araçta polislerin kuru sıkı silah bulması
-Polis helikopterinin denetime destek vermesi
-Genel ve detay

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